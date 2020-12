Cientistas descobrem mamífero do tamanho de um rato gigante com 66 milhões de anos

Os cientistas descobriram restos de uma criatura bizarra, semelhante a um rato gigante, que terá vivido há 66 milhões de anos, na mesma altura que os dinossauros.



De acordo com o jornal Metro, o mamífero apresenta um corpo diferente das restantes espécies, onde se destacam os grandes dentes e as enormes presas dianteiras com garras afiadas.





A espécie, descoberta em Madagáscar, foi designada de Adalatherium que, traduzida, significa "besta louca"."Sabendo o que sabemos sobre a anatomia do esqueleto de todos os mamíferos vivos e extintos, é difícil imaginar a sua evolução. Este casovem quebrar muitas regras", avançou o Dr. David Krause, do Denver Museum of Nature & Science.Numa reconstituição, os cientistas mostraram que o animal teria cerca de um metro de comprimento, apresentando semelhanças externas com um texugo. Os membros traseiros eram extra-fortes, semelhantes aos dos crocodilos, e tinha mais ossos na coluna vertebral do que outros animais.De acordo com os especialistas, este é o mais completo fóssil de mamífero preservado descoberto no hemisfério sul, anterior à extinção dos dinossauros."Tentar descobrir como se movia, por exemplo, foi um desafio porque a parte da frente do corpo conta uma história completamente diferente da parte de trás, admitiu a Dra. Simone Hoffmann, do Instituto de Tecnologia de Nova Iorque, classificando a descoberta como "estranha".A espécie, pertencente a um grupo conhecido como gondwanateriano, terá vivido nos atuais continentes africano, na América do Sul, Austrália, Antártida, na Índia e ainda na Arábia.O Adalatherium terá desaparecido da face da Terra na mesma altura que os dinossauros e após a colisão de um asteróide com o planeta.