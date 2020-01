Cientistas descobrem poeira estelar mais antiga até agora encontrada na Terra

Um grupo de cientistas descobriu, num meteorito que caiu há mais de 50 anos na Austrália, poeira estelar que é o material mais antigo até agora encontrado na Terra, anunciou esta segunda-feira o Field Museum, de Chicago, Estados Unidos.

A poeira estelar, que os investigadores calculam ter entre cinco e sete mil milhões de anos, encontrada no meteorito "é o material sólido mais antigo já encontrado e conta-nos como é que as estrelas se formaram na nossa galáxia", disse Philipp Heck, curador do Field Museum e professor associado da Universidade de Chicago.

Comparativamente, a idade do Sol está estimada em 4,6 mil milhões de anos e a da Terra em 4,5 mil milhões de anos.