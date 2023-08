Cientistas do Reino Unido já estão a desenvolver vacina para a próxima pandemia, a Doença X

Um grupo de cerca de 200 investigadores do Reino Unido está a desenvolver uma vacina para tentar conseguir controlar a próxima pandemia. O trabalho está a ser realizado no complexo laboratorial governamental de alta segurança de Porton Down, em Wiltshire.Segundo a Sky News, os cientistas elaboraram uma lista de ameaças de vírus animais capazes de infetar seres humanos, mas ainda não é sabido qual deles irá desencadear uma nova pandemia. Por este motivo, deram-lhe o nome de "Doença X". "O que estamos a tentar fazer aqui é garantir que nos preparamos para que, se tivermos uma nova Doença X, um novo agente patogénico, tenhamos feito o máximo de trabalho possível com antecedência. Esperemos que consigamos evitá-la [uma pandemia]. Mas se não conseguirmos e tivermos de reagir, então já começámos a desenvolver vacinas e terapêuticas para a combater", disse a professora Jenny Harries, diretora da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA),à Sky News.O Centro de Desenvolvimento e Avaliação de Vacinas em Porton Down, anteriormente focado no combate à Covid-19, foi alargado para dar resposta a este trabalho.Um dos primeiros êxitos da equipa é a criação da primeira vacina contra a febre hemorrágica da Crimeia-Congo, uma doença que se propaga por carraças com uma taxa de mortalidade de 30%. Esta e outras doenças estão a tornar-se mais comuns na Europa à medida que as temperaturas globais aumentam, o que aumenta também a probabilidade de aparecer outra pandemia, afirma a professora Jenny Harries à"Parte disso deve-se a factores como a urbanização, em que o vírus pode saltar para os seres humanos [que vivem perto], como aconteceu com a gripe das aves. E outra parte deve-se às alterações climáticas, em que coisas como as carraças e os mosquitos se deslocam para locais onde antes estava frio e agora está a ficar cada vez mais quente", explica.