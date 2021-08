Instituto de Biotecnologia Molecular da Academia Austríaca de Ciências (IMBA) identificaram duas proteínas em mamíferos que conseguem bloquear a entrada de variantes do Sars-Cov-2 nas células. Estas ligam-se ao revestimento de açúcar da proteína spike e impedem a entrada da carga viral nas células.A proteína spike é utilizada pelo coronavírus como método de entrada nas células. A equipa do IMBA descobriu que esta proteína tem um mecanismo de camuflagem que utiliza para se esconder da resposta do sistema imunitário, avançou a revista Galileu. Segundo os cientistas é por meio desse mecanismo que o Sars-Cov-2 forma um revestimento de açúcar em locais específicos de proteína, que o ajuda a penetrar as células humanas. Assim o vírus consegue esconder-se e multiplicar-se."Agora temos ferramentas à disposição que