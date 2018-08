Cigarros eletrónicos podem causar danos graves nos pulmões

Vapor libertado pode prejudicar gravemente as células pulmonares que eliminam as alergias, bactérias e poeiras.

10:59

Um estudo publicado no BMJ Journals provou que os cigarros eletrónicos podem ser prejudiciais à saúde dado que o vapor libertado é potencialmente perigoso para as células pulmonares dos consumidores. A pesquisa, iniciada em novembro de 2016, foi levada a cabo por investigadores da Universidade de Birmingham, no Reino Unido.

A recente pesquisa na área reconheceu que o vapor deste cigarro poderá prejudicar a atividade dos macrófagos alveolares, as células que eliminam os alergénios, as bactérias e as partículas de poeiras potencialmente prejudiciais à saúde humana.

Os investigadores dizem que a longo prazo os malefícios são bastante semelhantes aos dos fumadores comuns e de pessoas com doenças pulmonares obstrutivas crónicas.

David Thickett, professor e investigador da Universidade de Birmingham, disse: "Relativamente ao cancro, certamente que em comparação com um cigarro comum o número de agentes cancerígenos será mais reduzido num cigarro eletrónico". "Acredito que os cigarros eletrónicos serão menos prejudiciais, no entanto é preciso ter algum cuidado e moderação no consumo pois revelam-se cada vez menos inofensivos do que se pensava inicialmente", acrescenta.

Os cientistas afirmam que é necessário continuar com os estudos e um trabalho mais intensivo para entender claramente quais são os efeitos da exposição ao vapor nos seres humanos. "Sugerimos precaução contínua no consumo dos cigarros eletrónicos pois está provado que estes não são totalmente seguros e inofensivos", dizem.

John Britton, professor e diretor do centro de estudos de tabaco e álcool na Universidade de Nottingham afirma: "Este estudo demonstra claramente que as células de pulmão ficam inflamadas depois de expostas ao vapor de cigarro eletrónico, como seria esperado depois de serem detetados oxidantes e outros componentes pró-inflamatórios na sua composição".

Os investigadores avançam ainda que "fumar mata" e como tal se fumadores comuns alterarem o seu hábito para cigarros eletrónicos poderão reduzir substancialmente a probabilidade de morte prematura apesar de não evitarem outras doenças trazidas pelo vapor que se mostra cada vez mais prejudicial à saúde.