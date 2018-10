Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco mortos e dois desaparecidos após cheias inesperadas na Tunísia

Escolas permaneceram fechadas em algumas regiões.

14:06

Cinco pessoas morreram esta quinta-feira e duas estão desaparecidas na sequência de inundações inesperadas na Tunísia.



Segundo avança o Ministério do Interior tunisino, duas pessoas morreram esta quinta-feira na região de Kef, no noroeste da Tunísia, e outra em Grombalia, mais a norte do país, avançou o porta-voz do ministério Sofiene Zaag, à AFP.



Esta quarta-feira, um criança de seis anos já se havia afogado em Sidi Bouzid, no centro da Tunísia, e um homem de 40 anos foi varrido por um rio, na província de Kasserine.



As escolas permaneceram fechadas em algumas regiões da Tunísia.



Há pessoas que atacam as autoridades por não terem conseguido limpar o lixo nos rios.