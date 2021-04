Apesar do sexo ser importante na vida de um casal, há vários fatores fundamentais para apimentar o erotismo entre um casal e promover a intimidade entre ambos.



Com a Covid-19, os milhões de pessoas que desejavam manter uma conexão física e emocional com alguém, viram-se muitas vezes obrigadas a manter o distanciamento físico e o isolamento para se protegerem do vírus. No entanto, a negação da intimidade é resultado de uma angústia que leva cada um a reagir de forma diferente, de acordo com o The Conversation, que cita um artigo da psicoterapeuta Debbie Marielle Elzea.







"Embora haja uma mior utilização de aplicações de namoro, cada vez se faz menos sexo", avançou Whitney Wolfe Herd da Bumble, à CNN, afirmando que estas práticas diminuem a saúde física e mental das pessoasl.



"Uma alternativa poderá ser fazer coaching de intimidade. É uma alternativa consciente à exploração sexual e à cura, em resposta à crise gerada pela pandemia", continuou.



Coaching de intimidade sexual

O coaching de intimidade sexual tem como objetivo ajudar as pessoas a explorar diferentes aspectos de sua sexualidade para aumentar a autoconfiança e o prazer no contexto de relacionamentos íntimos. Existem quatro aspecto principais a ter em conta quando o tema é intimidade, que vêm contrariar o que é atualmente oferecido pelas aplicações de encontros.



De acordo com o artigo, no coaching de intimidade sexual, o primeiro passo a ter em conta é o conhecimento: homens e mulheres precisam conhecer os próprios corpos, ciclos de excitação, desgostos e limites para serem amantes confiantes.

O coaching ajuda essencialmente a normalizar as experiências das mulheres por meio da discussão aberta sobre sexo e da celebração dos desejos e fantasias sexuais.



Segue-se o segundo ponto, o tempo. Apesar do mito de que o sexo deve acontecer de forma espontânea, programar um tempo para a intimidade é essencial para ter uma conexão sexual prazerosa consigo mesmo e com o/a parceiro/a posteriormente. 'Agendar' tempo para a intimidade pode parecer estranho mas serve para perceber que tem de ser tratar de uma prioridade.



O terceiro ponto é a criatividade. Este ponto envolve pesquisar sobre o que o sexo significa, o que ele sinaliza ou evoca e os vários sentimentos que as pessoas desejam experimentar com o sexo.



Por último, a nota avança que a conexão é fundamental. Conexões emocionais fortes durante a intimidade geralmente levam a um sexo melhor e a relacionamentos de longa duração.

A intimidade é fundamental para a saúde, proximidade e compreensão mútua. As práticas partilhadas aqui são maneiras poderosas de aprimorar os relacionamentos individuais e de parceria. Na verdade, de acordo com o artigo, eles podem ser o elixir mais poderoso para combater a solidão e a desconexão que muitos sentem com o avançar da pandemia.