Cocktails molotov e gás lacrimogéneo: Manifestações contra passes sanitários levam a carga policial em França e Grécia

Tessalónica.



A tensão acabou por se acumular com cocktails molotov lançados e confrontos que forçaram a polícia a agir.







As autoridades avançaram que os manifestantes utilizaram sinalizadores contra a polícia num protesto em Tessalónica , a segunda maior cidade grega. Tentavam impedir os manifestantes de chegar à área onde se encontrava o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, que ia fazer um discurso.



Os protestos contra a vacinação da Covid-19 começaram na Grécia em julho, após o governo ter anunciado a vacinação obrigatória para profissionais de saúde e funcionários.

Já na França, há relatos de confrontos que levaram a carga policial. O Ministério do Interior avançou com pelo menos três polícias feridos e há manifestantes que afirmam que foram atacados com barras de ferro por indivíduos identificados como pertencentes ao movimento de extrema-direita em Toulouse.Em Paris foram lançados cocktails molotov e as autoridades também responderam com gás lacrimogéneo.

