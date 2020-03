Colapso das funerárias obriga Madrid a transformar pista de patinagem em morgue para acolher vítimas do coronavírus

A pista de patinagem do centro comercial Palácio do Gelo, em Madrid, vai começar a ser utilizada como morgue para armazenar os corpos das vítimas mortais do novo coronavírus.

De acordo com a agência espanhola Efe, esta situaçãoo acontece devido ao facto de as agências funerárias estarem a ‘abarrotar’ sem conseguir dar resposta a todos os óbitos.

O processo está a ser coordenado pela Comunidade de Madrid e foi conhecido depois de a autarquia da capital ter anunciado que os serviços funerários iam deixar de recolher os corpos das pessoas afetadas por Covid-19, devido à falta de equipamentos de proteção pessoal para os trabalhadores.

As vítimas mortais vão ser armazenas na pista de patinagem em caixões cerrados de forma a obter o frio necessário para manter os corpos.

Espanha é, neste momento, um dos países mais afetados pelo novo coronavírus. No total, já são quase 2200 mortos em Espanha devido ao covid-19. O país registou mais 462 vítimas em 24 horas.