A coligação de partidos que apoia Emmanuel Macron venceu a segunda volta das eleições Legislativas francesas, mas perdeu a maioria absoluta na Assembleia Nacional, onde são necessários 289 deputados para conseguir a maioria parlamentar.



De acordo com os últimos resultados disponíveis à hora do fecho desta edição, a aliança presidencial seguia na frente com 234 lugares.









