Um comboio do metro que transportava cerca de 300 pessoas colidiu com um comboio de trabalho em Manhattan, Nova Iorque, EUA, esta quinta-feira, noticia o The New York Times. O acidente causou ferimentos em 24 pessoas e pelo menos oito dos passageiros foram levados para o hospital. Segundo as autoridades, nenhum dos feridos são considerados graves.O comboio de trabalho, que transportava quatro trabalhadores, estava a mudar de via quando foi atingido pelo comboio de passageiros, provocando o seu descarrilamento.