Colisão entre composições do metro em Recife no Brasil faz 33 feridos

Uma colisão entre duas composições do Metropolitano da cidade brasileira de Recife, capital do estado de Pernambuco, nordeste do país, deixou ao menos 33 pessoas feridas na manhã desta terça-feira. A colisão entre os dois comboios ocorreu pouco depois das seis horas da manhã locais, nove horas em Lisboa, na Estação Ipiranga, no centro de Recife.

Uma das composições estava parada na estação quando uma outra surgiu de repente e embateu por trás. Aparentemente, ocorreu alguma falha na sinalização, que não alertou o condutor da segunda composição de que uma outra ainda estava parada à sua frente.

Ambulâncias do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, transportaram 33 feridos para várias unidades hospitalares do centro da cidade, não se sabendo exatamente quantas outras poderão ter sido levadas por particulares que também socorreram vítimas do acidente ou pelos bombeiros e pela polícia. De acordo com as primeiras informações, aparentemente nenhum dos feridos corria risco de vida, mas às 9 e 30 locais, 12 e 30 em Lisboa, muitos ainda estavam internados sob observação, queixando-se principalmente de dores na coluna devido à violência do impacto e apresentando escoriações e pequenos ferimentos.

A Estação Ipiranga faz parte da Linha Central do Metropolitano de Recife, que além da capital pernambucana serve igualmente cidades vizinhas, como Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. Ao todo, a linha transporta diariamente mais de 250 mil passageiros.