Dois dias depois de ser proclamado vencedor das presidenciais, Joe Biden reuniu-se esta segunda-feira com a ‘task force’ que vai liderar a resposta da sua Administração à pandemia de Covid-19, deixando já perceber que esta será a sua maior prioridade após a tomada de posse, a 20 de janeiro.









Falando aos jornalistas no final da reunião, que decorreu por videoconferência, Biden repetiu o aviso de que os EUA têm pela frente “um inverno muito duro”. “Podemos salvar dezenas de milhares de vidas se todos usarmos máscara durante os próximos meses. Uma máscara não é uma declaração política”, frisou. A ‘task force’ é chefiada por Vivek Murthy, antigo cirurgião-geral da Administração Obama. Uma das suas prioridades vai ser criar um exército de verificadores de contactos de pessoas infetadas, para cortar as cadeias de transmissão. Biden promete ainda acelerar o uso de testes rápidos e incrementar o fabrico de máscaras e outros equipamentos de proteção.

Além do combate à pandemia, Biden está a preparar uma série de decretos para reverter algumas das políticas mais controversas de Trump assim que tomar posse. Uma delas será anular a lei que proíbe a imigração de determinados países muçulmanos. Biden quer ainda devolver os EUA ao Acordo do Clima de Paris e à OMS e reforçar o programa de proteção aos imigrantes ilegais que foram trazidos para os EUA em crianças.



Aliados felicitam, Rússia e China mantêm silêncio

Os principais aliados europeus dos EUA, incluindo Alemanha e França, já felicitaram Biden pela vitória, mas os seus votos de sucesso contrastam com o silêncio da Rússia e da China. Moscovo disse que vai esperar pelos resultados oficiais e adiantou ter “tomado nota” dos processo legais movidos por Trump para contestar a vitória de Biden. Já a China disse que o vencedor “vai ser determinado de acordo com a lei”. Brasil e México também ainda não felicitaram Biden.



Trump “não tem qualquer intenção de admitir a derrota” e prepara comícios

A campanha de Trump garantiu esta segunda-feira que o presidente “não tem qualquer intenção de admitir a derrota” apesar de estar a ser pressionado por alguns colaboradores e aliados republicanos. Pelo contrário, Trump está a montar uma campanha para denunciar a alegada fraude eleitoral, que poderá incluir comícios em vários pontos do país, onde promete apresentar “certidões de óbito de pessoas que alegadamente votaram em Biden”.



Secretário da Defesa sai

Donald Trump demitiu esta segunda-feira o secretário da Defesa, Mark Esper, com quem discutiu por criticar a intenção de usar o Exército para travar os protestos.





Regresso em 2024?



O site Axios diz que Trump já admite em privado a possibilidade de voltar a candidatar-se à Presidência em 2024. A hipótese está a deixar alguns possíveis candidatos republicanos “em pânico”, escreve o site.





Linha de denúncias gozada



A linha telefónica criada pela campanha de Trump para receber denúncias de fraude eleitoral recebeu milhares de chamadas a gozar e até imagens obscenas. “É um pesadelo”, dizem.