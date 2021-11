Comboio atropela grupo de migrantes e faz um morto e três feridos em França

a Voix du Nord

por volta das 18h30 desta quinta-feira em Calais, França, e fez um morto e três feridos.A informação foi avançada pelo jornal Le Parisien.A circulação na estação de comboios "está suspensa em ambos os sentidos e será retomada esta sexta-feira de manhã", informou a SNCF no Twitter.A linha ferroviária seria uma "via de passagem regular para os migrantes", que a utilizam "para se deslocarem aos campos ou a outro lugar". Está agora aberta uma investigação por homicídio culposo para apurar as circunstâncias que levaram à tragédia.Ainda não foi possível determinar a identidade da vítima mortal, mas os dois feridos ligeiros "seriam de nacionalidade eritreia". Segundo associações de ajuda aos migrantes, entrevistadas pelo jornal L, as vítimas seriam menores que chegaram à região na quinta-feira.Franck Dhersin, vice-presidente de mobilidade e infraestruturas de transporte do concelho regional de Hauts-de-France, pronunciou-se no Twitter sobre aquele que foi um "acontecimento trágico":