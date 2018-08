Comem areia e arroz do chão em ritual de fertilidade

Centenas de crentes colocam as mãos atrás das costas e comem a mistura do chão, na Índia.

Adi Amasavai no templo Arumugaswamy Paradesi Siddhar, na cidade de Sethupet, na Índia.



De acordo com o site RT, com declarações de habitantes da cidade, há uma crença de que após realizado o ritual, as mulheres serão "abençoadas com bebés".



Milhares visitam o templo, mas apenas algumas centenas se submetem ao ritual.





Centenas de mulheres na Índia participam num ritual anual que as leva a comer do chão uma mistura de areia e arroz, com as mãos atrás das costas, na esperança de conseguirem engravidar.O ritual de fertilidade acontece no dia de