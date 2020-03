Como a imprensa espanhola viu as buscas a casa de Iker Casillas no Porto por suspeita de fraude fiscal

As buscas realizadas à casa de Iker Casillas foram divulgadas na imprensa portuguesa, mas mereceram igualmente destaque na imprensa espanhola, com os jornais El Mundo, La Vanguardia e El Rázon a noticiarem inclusive a investigação da Autoridade Tributária às sedes das várias equipas portuguesas, incluindo Benfica, FC Porto e Sporting.

A publicação El Rázon refere que "a origem da investigação, que resultou nas buscas domiciliárias na casa do candidato à presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), na qual foram apreendidos documentos relacionados a negócios multimilionários, está nas revelações divulgadas pelo hacker Rui Pinto no caso 'Football Leaks'."

As publicações desportivas Marca e As dão igualmente destaque às buscas à casa do também candidato à presidência da Federação Espanhola de Futebol.

Iker Casillas, de 38 anos, chegou ao FC Porto em 2015, clube que representou até ao mês passado, durante o qual anunciou o fim da carreira de futebolista. A casa do ex-guarda-redes foi alvo de buscas esta quarta-feira pela Autoridade Tributária no âmbito da operação ‘Fora de Jogo’, anunciada pela Procuradoria-Geral da República. Em causa estão "factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais".



A operação envolveu ainda buscas às sedes dos principais clubes portugueses, incluindo Benfica, Sporting, FC Porto e Sporting de Braga.