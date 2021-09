11 de Setembro de 2001. Eram 8h46 em Nova Iorque, 13h46 em Lisboa, quando um Boeing 767, do voo 11 da American Airlines, embate contra a Torre Norte do World Trade Center. Dezassete minutos depois, a Torre Sul é atingida por outro avião. Em Lisboa, o incidente apanha muitos dos jornalistas do Correio da Manhã durante a pausa para almoço. É ainda sentados à mesa que assistem às primeiras imagens transmitidas pelas televisões. Se o primeiro embate contra o edifício de 110 andares deixa no ar a dúvida de se se trataria apenas de um trágico acidente, o choque do segundo Boeing 767 contra a Torre Sul do World Trade Center faz soar todos os alarmes.



