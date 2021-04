O surto que está a devastar a Índia afeta todo o Mundo? Sim. Saiba porquê

Com uma população de 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia enfrenta um surto de Covid-19 devastador, durante o qual registou máximos diários de mortes e de contágios durante cinco dias consecutivos, o que levou vários países a oferecerem ajuda ao gigante asiático.









No entanto, a crise sanitária da Índia, que tem um sistema de saúde frágil, pode afetar gravemente todo o Mundo.



O maior produtor mundial de vacinas, o Serum Institute of India, deveria fornecer doses do programa Covax aos países mais pobres, principalmente a África. As vacinas foram agora desviadas para as necessidades da Índia, que por sua vez tem dificuldade em adquirir material para a produção de fármacos dos Estados Unidos da América (EUA).

Como consequência da crise, este mês a Índia enviou apenas 1,2 milhões de vacinas contra a Covid-19 para outros países, em comparação com 64 milhões nos três meses anteriores.



Neste momento, a Índia precisa de abastecimento de materiais e ferramentas para a produção de vacinas anti-Covid.



Desde o início da pandemia, o país acumulou 197.894 óbitos e 17,6 milhões de casos, situando-se, em número de mortos, atrás dos EUA, Brasil e México.





Esta terça-feira, Nova Deli recebeu já o primeiro envio de ajuda médica britânica, incluindo respiradores.

No domingo, os Estados Unidos decidiram enviar recursos médicos e matérias-primas para fabricar vacinas na Índia, retribuindo a ajuda que receberam daquele país no início da pandemia.

A UE também está a organizar o envio urgente de medicamentos e oxigénio para aquele país, tendo França e Alemanha igualmente prometido fornecer ajuda de emergência.

Também no domingo, o chefe do Governo de Nova Deli, Arvind Kejriwal, anunciou o prolongamento do confinamento por uma semana da cidade de 20 milhões de habitantes, a mais afetada pela nova vaga.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.109.991 mortos no mundo, resultantes de mais de 147 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.965 pessoas dos 834.638 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.