Companheira de atacante de França suspeita de radicalização

Jovem de 18 anos andava debaixo de olho dos serviços secretos.

A jovem companheira de Radouane Lakim, o atacante terrorista do Sul de França, que provocou quatro mortos, é suspeita de radicalização.



De acordo com o AFP, a rapariga de 18 anos está classificada com o "ficheiro S" (de segurança do Estado), e já teria sido seguida pelos serviços secretos.



Também o autor do ataque que foi reinvidicado pelo Daesh estaria classificado com a ficha "S". O jovem de 25 anos já tinha sido seguido pelos serviços secretos em 2014.



Radouane Lakim barricou-se na manhã de sexta-feira num supermercado do sul de França, onde foi abatido pela polícia.



O homem matou quatro pessoas, depois de ter disparado contra um grupo de polícias e de ter feito vários reféns. Antes, feriu um condutor - Renato Silva, jovem português de 26 anos - e matou um passageiro, para roubar o carro que usou para chegar ao supermercado.