Companhia aérea argentina suspende voos com Boeing 737 MAX 8

Por Lusa | 08:59

A companhia aérea argentina Aerolineas Argentinas anunciou hoje a "suspensão temporária da exploração comercial" dos seus cinco Boeing 737 MAX 8, após a queda de um avião deste modelo no domingo, na Etiópia, que provocou 157 mortos.

A par da Argentina, várias outras companhias aéreas resolveram manter os seus aviões deste modelo em terra, nomeadamente empresas da Coreia do Sul, Singapura, Índia, Brasil e Dubai.

A decisão da companhia argentina "foi tomada após a análise conjunta feita com a ANAC, a autoridade regulamentar do setor aéreo do país", referiu a empresa de aviação comercial num comunicado publicado na noite de segunda-feira.