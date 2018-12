Companhia aérea brasileira anuncia voos para o Porto a partir de 2019

Azul intensifica concorrência com a TAP.

16:59

A Azul, companhia aéreaa brasileira fundada por David Neeleman, também accionista de referência da TAP, vai reforçar a sua atividade em Portugal, com voos do aeroporto de Viracopos, Campinas, no estado de São Paulo, para o Porto, a partir de Junho de 2019.

"A partir de 3 de Junho de 2019, a Azul desembarcará num novo destino internacional: Porto, em Portugal" — anuncia um comunicado da companhia que assim intensifica a concorrência com a TAP. Esta última companhia tem atualmente dois voos por semana entre Guarulhos, principal aeroporto de São Paulo, e o Porto.

"A cidade terá voos diretos e regulares para Campinas, principal centro de conexões da Azul no Brasil, três vezes por semana", acrescenta o comunicado, que especifica que a Azul passará a ter 17 frequências semanais para Portugal.