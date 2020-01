Companhias aéreas suspendem voos para Bagdá após ataque que matou comandante iraniano

As maiores companhias aéreas do Médio Oriente estão a suspender os voos para e de Bagdá depois do ataque ordenado pelos Estados Unidos que matou o comandante da força de elite iraniana, Soleimani.



Os voos estão a ser suspensos por questões de segurança, anunciou a companhia aérea Bahrain Gulf Air num tweet.

TRAVEL ALERT: Flights to and from Baghdad and Najaf in the Republic of Iraq have suspended until further notice due to safety and security issues.