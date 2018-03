Compram casa e encontram ossadas no sótão

Autoridades acreditam que a mulher desaparecida há 3 anos terá caído e ficado presa entre paredes.

20:06

As ossadas de Mary Stewart Cerruti, de 61 anos, foram encontradas pelos novos inquilinos da habitação, três anos após ter sido dado o alerta do seu desaparecimento. A mulher terá caído do sótão e ficado "entalada" entre as paredes da casa onde vivia, no Texas, Estados Unidos.



Mary não era vista desde 2015 e os vizinhos alertaram as autoridades devido ao acumular de cartas na caixa de correio. O caso foi investigado, mas devido à ausência de provas foi arquivado.

A casa foi arrendada a novos moradores que, enquanto faziam algumas mudanças na habitação, descobriram o crânio, peças de roupa e um par de óculos no pequeno espaço entre a parede da casa de banho e a exterior. As ossadas estavam bastante degradadas devido à infestação de ratos que existia no espaço.

O casal chamou a polícia e a perícia concluiu que o buraco existente no chão do sótão terá sido causado pela queda de Mary para o primeiro andar.

Devido ao avançado estado de decomposição não é possível determinar concretamente a causa da morte, mas as autoridades acreditam que a mulher terá morrido devido a lesões da queda, mordidas das ratazanas, fome e sede.

Os vizinhos contaram ao Daily Mail que Mary sempre foi muito recatada - cobria as janelas com tapetes, não se relacionava com os vizinhos e os familiares mais próximos são uns primos afastados.



As ossadas foram transportadas para a morgue, onde aguardam a chegada de familiares para o funeral.