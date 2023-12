Comunistas russos indicam veterano Nikolay Kharitonov como candidato presidencial

O deputado veterano Nikolay Kharitonov, de 75 anos, foi eleito pelo Partido Comunista da Rússia como candidato presidencial para as eleições de março do próximo ano, de acordo com a agência Europa Press.

O deputado comunista regressa assim a uma corrida presidencial na Rússia, depois de ter participado na eleição de 2004, na qual ficou em segundo lugar com 13,7% dos votos, a grande distância de Vladimir Putin, que venceu com 72%.

A candidatura do deputado de 75 anos acabou por ser decidida em detrimento da do octogenário líder do partido, Gennady Zyuganov, e do também deputado Yuri Afonin.