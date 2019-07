Um "condutor kamikaze" morreu e fez cinco feridos, dois deles graves, ao conduzir durante 50 quilómetros em contramão numa autoestrada junto a Gijón, Espanha. Não se sabe o que levou o homem a cometer este ato nem se conduzia sob efeito de substâncias ou álcool: mas fez 55 quilómetros em 16 minutos. No momento em que colidiu com um outro veículo, ia a 200 quilómetros por hora.Entre os cinco feridos, encontram-se duas crianças com quatro e cinco anos. Porém, só sofreram ferimentos ligeiros. Ao todo três carros estiveram envolvidos no acidente: o do condutor kamikaze, o das crianças que seguiam com um adulto (também ferido leve) e outro, cujos ocupantes encontram-se sob prognóstico reservado.O condutor que ia em contramão tinha 52 anos. No momento em que chocou com o primeiro carro, o impacto foi tão forte que se encontraram pedaços do motor e de ambos os veículos a 100 metros do local.O acidente deu-se à noite, sendo que o primeiro alerta foi recebido cerca das 23h22. Depois, as autoridades receberam várias chamadas: uma delas foi da mulher que se encontra sob prognóstico reservado e que ia no primeiro carro a chocar com o kamikaze. Relatou que tinha conseguido sair do carro, mas que o marido ficara encarcerado.