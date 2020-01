Vírus mortal da China chega a França: dois casos confirmados

A ministra da Saúde francesa confirmou esta sexta-feira a existência de dois casos de coronavírus em França: um em Bordéus e outro perto de Paris.

"Há dois casos [confirmados]", vincou Agnes Buzyn em conferência de imprensa, citada pela Associated Press, sublinhando que é possível que haja "outros casos".

De acordo com a governante, as duas pessoas infetadas com o coronavírus estiveram na China.

O primeiro relato desta epidemia deu-se em dezembro de 2019 e apresentou uma rápida propagação.



Esta epidemia já matou mais de vinte pessoas e infetou várias dezenas,tendo levado ao isolamento de várias cidades na China bem como à suspensão de alguns transportes públicos.



Estes são os primeiros casos confirmados na Europa. Recorde-se que os cientistas acreditam já ter descoberto a origem do vírus mortal.Em atualização