Confrontos entre polícia e manifestantes causam pelo menos 20 feridos no Peru

Pelo menos 16 manifestantes e quatro agentes da polícia ficaram feridos em confrontos na cidade de Andahuaylas, no sul do Peru, país mergulhado numa crise política após a destituição do ex-presidente Pedro Castillo.

A Provedoria do Povo peruano confirmou este sábado o número de feridos, numa publicação na rede social Twitter, na qual recordou à Polícia que "qualquer ação para restabelecer a ordem pública deve ser realizada no âmbito da lei do uso da força".

O órgão autónomo apelou ainda à população que não recorra à violência nos protestos, exigindo a libertação de Walter Silvera Obregón, um oficial da polícia que tinha sido detido pelos manifestantes.