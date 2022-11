Milhares de pessoas exigiram, nas ruas de Lima, no sábado, a demissão do Presidente do Peru, Pedro Castillo, que está a ser investigado por corrupção.

Os manifestantes percorreram o centro histórico de Lima e chegaram a 100 metros do parlamento, onde foram bloqueados pela polícia antimotim, que usou gás lacrimogéneo para dispersar o protesto.

Outras manifestações, organizadas por partidos políticos e organizações civis, realizaram-se nas cidades de Piura e Chiclayo (norte), bem como em Cusco e Arquipa (sul).