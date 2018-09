Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Congresso espanhol aprova exumação do ditador Franco

Família do ex-presidente do governo espanhol contra medida alegando que é uma forma de profanação.

13:27

O Congresso espanhol aprovou esta quinta-feira a exumação do antigo ditador Franco do Vale dos Caídos.



Os restos mortais de Francisco Franco encontram-se à data no monumento do Vale dos Caídos. Apesar de a decisão ser contestada pela família do antigo ditador, o governo liderado por Pedro Sánchez propôs a exumação do general – introduzindo ainda na legislação uma forma jurídica que dará "máxima cobertura legal" contra prováveis reclamações



Já em Maio do ano passado, o Congresso espanhol aprovou uma possível trasladação com 189 votos. Houve apenas um voto contra e 140 abstenções. "Não vou defender nunca esse edifício nem quem está enterrado lá dentro, até por razões familiares, como neto de alguém que sofreu represálias do regime franquista [o seu avô foi preso] mas a Espanha tem de olhar para o futuro", disse o actual líder do Partido Popular Pablo Casado.



Apesar de temer uma oposição da Igreja, o principal obstáculo de Sánchez é a família de Franco, para quem a exumação sem autorização dos familiares é uma forma de profanação.