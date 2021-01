Conheça Daniella, a 'ex' de Cristiano Ronaldo que comprou uma equipa de futebol

Les presento Club deportivo Rancagua Sur. De Tercera división A. Pronto subirá al Profesionalismo! Un desafío más, pero un lindo desafío porque es un cuadro de mi Ciudad.. vamos con todo @ClubRguaSur el clásico será hermoso! pic.twitter.com/VHMzlc76Fq — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 21, 2020

Chama-se Daniella Chávez, é modelo da Playboy e teve alegadamente um caso amoroso com Cristiano Ronaldo em 215 e decidiu comprar uma equipa de futebol local de onde é natural, o Chile.A modelo, seguida por 13,6 milhões de seguidores no Instagram, ficou conhecida em 2015 após ter alegado ter tido relações sexuais com o futebolista português enquanto este vivia ainda uma relação com Irina Shayk.A polémica acabou por desaparecer e Daniella vive agora novas aventuras... também no mundo do futebol. A mulher de 35 anos revelou no Twitter que comprou a equipa de futebol Rancagua Sur Sports Club do Chile.O clube da terceira divisão procura agora mais sucesso nas mãos de Chávez que não perdeu tempo em 'agarrar' alguns dos maiores talentos chilenos para a sua equipa. A modelo não esconde que quer elevar a equipa a futebol profissional.