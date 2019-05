Conheça James Charles, o apaixonado por maquilhagem que vale 21 milhões de euros

James Charles é um YouTuber especialista em maquilhagem que vale cerca de 21 milhões de euros, segundo as contas da revista Seventeen. No YouTube, é seguido por 15,7 milhões de pessoas. No Instagram, o número sobe para 16 milhões.



James Charles Dickinson nasceu em 1999, em Nova Iorque. Tornou-se famoso no Twitter quando partilhou uma fotografia sua no livro de curso, em que surgia maquilhado.





So I retook my senior photos & brought my ring light with me so my highlight would be poppin. I love being extra pic.twitter.com/7Qu1yu8U2P — James Charles (@jamescharles) 5 de setembro de 2016









Em 2016, foi anunciado pela CoverGirl como o primeiro embaixador masculino. Desde então, já vários homens se tornaram embaixadores de marcas de maquilhagem.

O jovem de 19 anos sofre de problemas de visão, mas garante que não lhe afetam o trabalho. "Não afeta assim tanto o processo. As minhas lentes de contacto correspondem à mesma receita que os meus óculos normais. Depois de um longo dia de uma gravação, no entanto, os meus olhos ficam muito secos", afirmou à revista Seventeen.

Charles já colaborou com Kylie Jenner e Kim Kardashian, e este ano estreou-se na gala do The Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque. Tem uma linha de vestuário e já lançou em parceria artigos de maquilhagem.

Porém, tem sido alvo de curiosidade por se ter envolvido numa polémica com outra YouTuber, Tati ou Tati Westbrook. A YouTuber não gostou que Charles tivesse promovido uma marca rival da sua, no Instagram, por considerar que o ajudou desde o início da sua carreira, promovendo o seu trabalho.

O jovem pediu desculpa, mas a polémica foi alimentada após outro YouTuber, Gabriel Zamora, ter saído em defesa de Charles. A situação levou a que ela publicasse um vídeo em que volta a criticar James Charles.