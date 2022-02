Consumo de drogas asfasta esquiador Hossein Saveh-Shemshaki dos Jogos Olímpicos

Hossein Saveh-Shemshaki, de 36 anos, está de fora temporariamente dos Jogos Olímpicos de Inverno, a decorrer em Pequim, na China, depois de ter acusado positivo, esta segunda-feira, para um esteroide anabolizante proíbido, num controlo antidoping realizado fora da competição.De acordo com a Agência Internacional de Testes, "o atleta tem o direito de contestar a imposição da suspensão provisória perante o Tribunal Arbitral do Desporto - Divisão Antidoping ". "O atleta também tem o direito de solicitar a análise da amostra B", lê-se ainda no comunicado.