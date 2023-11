Coreia do Norte condena avisos dos EUA sobre relação com a Rússia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano condenou este sábado os avisos do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, sobre a aproximação de Pyongyang a Moscovo, afirmando que "apenas agravam as perigosas tensões políticas e militares" na península.

Durante uma visita a Seul esta semana, o chefe da diplomacia norte-americana afirmou estar preocupado com "a crescente e perigosa cooperação militar da Coreia do Norte com a Rússia" e instou Pequim, o principal aliado de Pyongyang, a usar a sua influência para evitar testes militares.

Pyongyang condenou as declarações de Blinken, descrevendo-as como "irresponsáveis e provocadoras". Estas observações "apenas intensificam as perigosas tensões políticas e militares na península coreana e na região", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, de acordo com a agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA.