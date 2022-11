Coreia do Sul coloca caças em alerta máximo

A tensão na península coreana manteve-se elevada esta sexta-feira, com a Coreia do Sul a ativar esquadrilhas de aviões de combate em resposta aos cerca de 180 voos militares norte-coreanos realizados junto da linha de contenção na fronteira entre os dois países. O regime de Kim Jong-un culpa o vizinho do Sul pelo aumento de tensão e pede o fim imediato das manobras militares “provocatórias” que realiza com forças dos EUA.









Refira-se que durante a noite de quinta para sexta-feira os norte-coreanos dispararam mais de 80 rondas de artilharia e lançaram diversos mísseis para o mar. No dia anterior tinham lançado já um míssil intercontinental na direção do Japão, disparando ao todo 23 mísseis, um recorde para um só dia.

A intensificação das ameaças norte-coreanas levou os EUA e a Coreia do Sul a prolongar os exercícios militares conjuntos ‘Vigilant Storm’, aumentando dessa forma a revolta de Pyongyang e desencadeando os sucessivos disparos de mísseis e de rondas de artilharia.









Leia também Coreia do Norte lança míssil intercontinental “Mantemo-nos em coordenação próxima com os nossos aliados da República da Coreia relativamente a quaisquer alterações adicionais no ambiente de segurança na península coreana”, afirmou um porta-voz militar norte-americano.

O regime norte-coreano condenou o prolongamento das manobras militares, dizendo que Washington e Seul tomaram uma decisão muito perigosa, ameaçando elevar as tensões até um ponto sem retorno.





O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou os lançamentos de mísseis da Coreia do Norte e pediu ao regime de Jong-un para “desistir de imediato de mais ações provocatórias”. Pediu ainda que dê passos para retomar as conversações sobre a desnuclearização da península coreana. Guterres pediu também a norte e sul-coreanos que “se aproximem e alimentem um clima que conduza ao diálogo”.