Coreia do Sul e EUA iniciam exercícios marítimos conjuntos em resposta a ataques da Coreia do Norte

Leia também Estados Unidos e Coreia do Sul lançam exercício militar conjunto O grupo de ataque americano já participou, esta semana, em exercícios de defesa anti mísseis tripartidos, com navios de guerra do Japão e da Coreia do Sul, depois de, esta terça-feira de manhã, a Coreia do Norte ter lançado um míssil que sobrevoou o território do Japão, pela primeira vez nos últimos cinco anos.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos da América vão iniciar exercícios marítimos conjuntos, com um porta-aviões norte-americano que foi destacado para a península coreana esta sexta-feira.O anúncio foi feito pelo exército da Coreia do Sul, um dia depois da Coreia do Norte ter lançado ao mar dois mísseis balísticos de curto alcance e, no mesmo dia, ter sobrevoado aviões de guerra perto da fronteira com a Coreia do Sul.Os exercícios marítimos vão ter lugar na costa oriental da Coreia do Sul, entre 7 e 8 de outubro, segundo o Chefe do Estado Maior sul-coreano. "Vamos continuar a reforçar as nossas capacidades operacionais e prontidão para responder a quaisquer provocações da Coreia do Norte, através de exercícios conjuntos com o USS Ronald Reagan Carrier Strike Group [", acrescentou.