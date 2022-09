Coreia do Norte lança míssil balístico em direção à costa oriental

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado em direção ao mar ao largo da sua costa oriental este sábado, disse o Chefe do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. O ataque aconteceu antes do início dos exercícios militares planeados pelas forças sul-coreanas e americanas que tinham planeado envolver porta-aviões.Os militares da Coreia do Sul não forneceram mais detalhes sobre o míssil, incluindo o alcance ou a sua trajetória.A agência noticiosa Yonhap da Coreia do Sul informou este sábado que a Coreia do Norte pode estar a preparar-se para testar um míssil balístico lançado por submarinos (SLBM).O lançamento ocorre após a chegada de um porta-aviões norte-americano à Coreia do Sul para participar em exercícios conjuntos com as forças sul-coreanas, e antes de uma visita planeada na próxima semana pela vice-presidente norte-americana Kamala Harris.Foi a primeira vez que o Norte realizou tal lançamento após ter disparado oito mísseis balísticos de curto alcance no início de junho, o que levou os Estados Unidos a exigir mais sanções da ONU por violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU.A Coreia do Norte rejeita as resoluções da ONU como uma violação do seu direito soberano à autodefesa e à exploração do espaço.