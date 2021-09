Japão intensifica vigilância depois de lançamento de mísseis norte-coreanos

O Japão está a intensificar a vigilância sobre a Coreia do Norte, disse esta terça-feira o primeiro-ministro nipónico, horas após o lançamento de um míssil de curto para o mar do Japão.

Os militares sul-coreanos confirmaram o lançamento às 06h40 (21h40 de segunda-feira em Lisboa) de um míssil de curto alcance disparado da província interior de Chagang.

De acordo com Tóquio, poderia ter sido um míssil balístico, o que violaria as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) impostas ao regime de Pyongyang, proibido de realizar tais testes e que tem sido repetidamente sancionado pelos seus programas de mísseis e nucleares.