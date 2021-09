Coreia do Norte lança "projétil" não identificado, confirmam autoridades sul-coreanas

A Correia do Norte lançou um "projétil", nas águas da costa leste da Península Coreana, avança fonte oficial do governo sul-coreano, citada pela CNN.

A notícia veio pouco antes da Coreia do Norte marcar presença na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, na segunda-feira.

O referido"projétil" ainda não está, para já identificado, desconhecendo-se para já se é um míssil. De recordar que recentemente a Coreia do Norte efetuou testes com um missil.





O governo da Coreia do Sul adianta que mantém "uma postura de prontidão" para responder a potenciais "novos lançamentos". A declaração oficial do Governo adianta que as autoridades dos EUA também estão a analisar a situação.