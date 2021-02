Piratas informáticos da Coreia do Norte tentaram roubar informações sobre a vacina da Pfizer contra a Covid

Apesar de Kim Jong Un, líder da Coreia do Norte, defender que manteve a Covid-19 fora do país, o que é certo é que houve tentativa de roubo e informação sobre vacinas e tratamentos por parte de piratas informáticos norte-coreanos, de acordo com agência de inteligência sul-coreana.Segundo declarou aos jornalistas a deputada sul-coreana Ha Tae-keung, o Serviço Nacional de Inteligência informou que a Coreia do Norte "tentou obter as tecnologias contidas na vacina e os tratamentos usados contra a covid-19 através de um ciberataque dirigido à Pfizer". A agência de inteligência sul-coreana não avançou quando o crime aconteceu ou se foi bem-sucedido.Esta não é a primeira vez que hackers tentam roubar informações. Em 2020 foi avançado que hackers norte-coreanos invadiram os sistemas informáticos de pelo menos nove empresas de saúde, como Johnson & Johnson, Novavax Inc e AstraZeneca.Especialistas em saúde afirmam que os hackers do Norte podem estar mais interessados em vender os dados roubados do que em usá-los para desenvolver uma vacina caseira.A Coreia do Norte foi o primeiro país do mundo a encerrar as suas fronteiras, no final de janeiro de 2020, para tentar proteger-se da pandemia que surgiu em dezembro de 2019 na vizinha China e que depois se espalhou por todo o mundo.O líder norte-coreano Kim Jong Un afirmou que o país não registou qualquer caso de contaminação pelo novo coronavírus, mas o que é considerado como sendo pouco provável pelos peritos, já que a China faz fronteira com o país e é o seu principal parceiro comercial.O fecho de fronteiras aumentou a pressão sobre a economia norte-coreana, já submetida a sanções internacionais devido ao programa nuclear e balístico desenvolvido por aquele regime comunista.Segundo peritos ocidentais, a Coreia do Norte dispõe de um "exército" de milhares de piratas informáticos muito bem treinados, que já perpetraram ataques a empresas, instituições e centros de investigação, em particular da Coreia do Sul.A coreia do Norte terá, igualmente, desviado ao longo dos últimos meses mais de 300 milhões de dólares em cripto moedas através de ataques informáticos destinados a financiar o seu programa nuclear e balístico, segundo um relatório confidencial da ONU divulgado há poucos dias.Apesar de afirmar estar isenta do vírus, a Coreia do Norte fez recentemente uma encomenda de vacinas contra a covid-19, devendo receber cerca de dois milhões de doses, segundo a Aliança Global de vacinas (Gavi), membro do programa Covax, que coordena a distribuição de vacinas aos países pobres.Embora não haja ainda confirmação oficial, o país terá pedido ajuda internacional, já que as infraestruturas médicas norte-coreanas são consideradas inadequadas para fazer face a uma pandemia.