A Coreia do Norte testou com êxito no fim de semana um novo míssil de cruzeiro de longo alcance com capacidade para atingir o Japão, causando preocupação acrescida na região.









O míssil, cuja designação não foi revelada, voou cerca de 1500 quilómetros antes de atingir o seu alvo, em águas territoriais norte-coreanas. Trata-se do míssil de cruzeiro com maior alcance do arsenal norte-coreano, com autonomia para atingir todo o território da vizinha Coreia do Sul e grande parte do Japão. Ao contrários dos mísseis balísticos, que têm uma trajetória em arco, os mísseis de cruzeiro voam diretamente para o alvo e têm a capacidade de contornar obstáculos, incluindo defesas antiaéreas.





O regime de Pyongyang descreveu o novo míssil como "uma arma estratégica de grande importância", designação normalmente usada para referir os mísseis com capacidade nuclear, embora não seja claro se a Coreia do Norte possui tecnologia para reduzir as suas armas nucleares o suficiente para caberem nestes mísseis.

O teste, o primeiro desde março, ocorreu dias depois de uma grande parada militar em Pyongyang para assinalar o 73º aniversário da fundação do regime comunista e na véspera de mais uma ronda de consultas entre os EUA, Coreia do Sul e Japão sobre a ameaça nuclear norte-coreana. No mês passado, recorde-se, a ONU informou que a Coreia do Norte teria reativado o seu reator nuclear, que estava parado desde 2018.