Teste de novo míssil na Coreia do Norte pode ameaçar comunidade internacional

O Pentágono disse esta segunda-feira que o lançamento de um novo míssil de cruzeiro de longo alcance pela Coreia do Norte representa "uma ameaça" aos países vizinhos e à comunidade internacional.

"Esta atividade sublinha o desenvolvimento contínuo do programa nuclear da Coreia do Norte e as ameaças que isso representa para os vizinhos e para a comunidade internacional", disse o Pentágono, em comunicado.

Os Estados Unidos "vão continuar a acompanhar a situação e a consultar de perto os [seus] aliados e parceiros", afirmou, na nota, o Comando Indo-Pacífico norte-americano.