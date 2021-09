A Coreia do Norte efetuou com sucesso um teste com um novo "míssil de cruzeiro de longo alcance" durante este fim de semana, anunciou este domingo a agência oficial KCNA.

Os disparos do teste, efetuado no sábado e no domingo, decorreram na presença de altos responsáveis norte-coreanos, indicou a agência, que também confirmou o sucesso dos ensaios.

Os mísseis percorreram uma trajetória de 1.500 quilómetros, antes de atingirem o seu alvo, não especificado pela KCNA.