EUA sancionam cinco responsáveis norte-coreanos após lançamento de mísseis

O Departamento do Tesouro norte-americano sancionou esta quarta-feira cinco altos responsáveis da Coreia do Norte, após o lançamento de seis mísseis balísticos nos últimos quatro meses, em violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Num comunicado, o Tesouro acusou os sancionados de "fornecerem bens para os programas de armas de destruição maciça e mísseis balísticos da República Popular Democrática da Coreia".

Os cidadãos norte-coreanos designados pelo Governo dos Estados Unidos são Choe Myong Hyon, representante na Rússia de uma organização subordinada à Segunda Academia de Ciências Naturais da Coreia do Norte, e ainda Sim Kwang Sok, Kim Song Hun, Kang Chol Hak e Pyon Kwang Chol, representantes na China de vários organismos do executivo norte-coreano.