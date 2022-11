Coreia do Norte critica Guterres por condenar lançamento de mísseis

A Coreia do Norte lamentou esta terça-feira a condenação por parte do secretário-geral da ONU, António Guterres, dos recentes lançamentos de mísseis norte-coreanos e o pedido a Pyongyang que acabe com provocações e regresse ao diálogo.

"Lamentamos profundamente que o secretário-geral da ONU tenha emitido uma declaração a criticar sem fundamento a RPDC [República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do Norte] pela sua justa reação de autodefesa ao lidar com as provocações militares dos EUA", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano

Guterres está a agir como um "porta-voz de Washington", o que considera "deplorável", uma vez que "a ONU é um órgão mundial baseado na justiça e na objetividade, portanto, não deve ser enviesada pelos interesses e visões de uma grande potência", disse o ministério, num comunicado citado pela agência noticiosa oficial KCNA.