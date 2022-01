Coreia do Norte diz que lançamento de míssil hipersónico foi bem sucedido

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou pessoalmente o teste bem sucedido de um míssil hipersónico, o segundo teste deste tipo realizado por Pyongyang em menos de uma semana, informou hoje a imprensa estatal norte-coreana.

O míssil que transportava uma "ogiva de planar hipersónica" atingiu um "alvo no mar a 1.000 km de distância", noticiou a KCNA, acrescentando que o teste confirmou a "excelente manobrabilidade da unidade de combate hipersónica".

Fotos publicadas no 'site' de Rodong Sinmun, o jornal oficial do Partido dos Trabalhadores no poder, mostraram o míssil a ser disparado ao amanhecer sob o olhar do líder norte-coreano, rodeado por homens com uniforme militar.