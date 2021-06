Partido no poder na Coreia do Norte anuncia reunião plenária para "rever assuntos de Estado"

O Partido dos Trabalhadores da Coreia anunciou a realização, este mês, de uma reunião plenária "para rever assuntos de Estado", no final de um encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

A decisão foi tomada numa reunião, na sexta-feira, do politburo do partido no poder, onde Kim afirmou ser necessário debater os esforços para a recuperação económica, de acordo com a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

Kim salientou que o país continuava a enfrentar desafios trazidos por "condições e ambiente subjetivos e objetivos desfavoráveis", sem qualquer referência aos Estados Unidos ou à Coreia do Sul.