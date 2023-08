Coreia do Norte informa Japão da intenção de lançar satélite nos próximos dias

A Coreia do Norte informou o Japão da intenção de lançar um satélite nos próximos dias, anunciou o Governo nipónico, que instou Pyongyang a cancelar o projeto, que coincide com exercícios militares Estados Unidos-Coreia do Sul.

"Pedi aos ministros para fornecerem informações ao público, cooperarem com os países envolvidos e apelarem à Coreia do Norte para que cancele este lançamento e tome todas as medidas possíveis para se preparar para qualquer eventualidade imprevista", disse aos jornalistas o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

Num comunicado separado, a guarda costeira japonesa emitiu um aviso de "lançamento de foguetões de satélite" entre 24 e 31 de agosto para três zonas de perigo.