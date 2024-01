Coreia do Norte lança artilharia com fogo real perto da fronteira marítima com o Seul

A Coreia do Norte lançou esta sexta-feira manobras de artilharia com fogo real perto da fronteira marítima com o Sul, em violação de um acordo de 2018, levando Seul a preparar a realização de exercícios semelhantes.O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul anunciou que o Norte disparou 200 tiros para águas a norte da fronteira marítima, a oeste da península, perto das ilhas de Yeonpyeong e Baengnyeong, e garantiu uma resposta, embora não tenha revelado mais detalhes.Moradores da ilha de Yeonpyeong, situada junto à fronteira, disseram que os militares sul-coreanos lhes pediram para se retirarem das suas casas, como "medida preventiva", porque pretendem lançar exercícios de tiro marítimo ainda esta sexta-feira.Também foi pedido aos residentes de Baengnyeong que abandonassem as suas casas, disseram esta sexta-feira à agência de notícias France-Presse (AFP) as autoridades da ilha situada a cerca de 100 quilómetros de Yeonpyeong."Estamos a fazer anúncios de evacuação neste momento", disse à AFP um responsável de Baengnyeong, acrescentando que foi informado pelos militares sul-coreanos de que iriam realizar em breve um exercício naval.Num comunicado, o Ministério da Defesa sul-coreano descreveu as manobras do Norte como "um ato de provocação que ameaça a paz na península" e instou Pyongyang a "cessar imediatamente estas ações".A fronteira marítima entre as duas Coreias tem sido palco de várias batalhas marítimas desde 1999. O regime de Pyongyang lançou em 2010 170 tiros de artilharia contra a ilha de Yeonpyeong, matando quatro pessoas, incluindo dois civis.Num acordo militar celebrado em 2018, Pyongyang e Seul prometeram não realizar exercícios de fogo real nem realizar atividades vigilância aérea em zonas de exclusão aérea e zonas tampão estabelecidas ao longo da sua fronteira.No entanto, em 22 de novembro passado a Coreia do Sul anunciou a suspensão parcial do acordo, depois de o Norte ter colocado em órbita o seu primeiro satélite militar espião. Um dia depois, Pyongyang respondeu, suspendendo por completo o acordo.O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apelou ao aumento da produção de lançadores de mísseis, informou esta sexta-feira a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.Os exercícios do regime de Pyongyang acontecem um dia depois dos exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos terem lançado manobras com fogo real perto da fronteira terrestre com o Norte, que terminam esta sexta-feira.Os meios de comunicação social norte-coreanos criticaram estas manobras conjuntas, com a agência oficial KCNA a descrever os exercícios e algumas das manobras com fogo real como ações autodestrutivas.