Sul-coreanos acusam Coreia do Norte de lançar projéteis de artilharia na fronteira marítima

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul acusou esta sexta-feira os militares norte-coreanos de lançarem entre 90 e 200 projéteis de artilharia no Mar Amarelo e outros 90 nas águas do Mar do Japão.

Segundo as autoridades sul-coreanas, os projéteis caíram nas 'zonas tampão', a leste e a oeste da Linha da Fronteira Norte, nome pelo qual é conhecida a fronteira marítima entre os dois países.

O Estado-Maior Conjunto reconheceu que nenhum dos projéteis caiu em território marítimo sul-coreano, embora tenha avisado repetidamente Pyongyang de que estava a violar o Acordo Militar Abrangente, pedindo o fim das provocações.