Japão e Coreia do Sul confirmam lançamento de míssil balístico de alcance intermediário pelos norte-coreanos

O exército sul-coreano e o Ministério da Defesa japonês disseram esta sexta-feira que o projétil lançado no mar pelos norte-coreanos é um míssil balístico de alcance intermédio, violando novamente as resoluções estabelecidas pelas Nações Unidas.

Este é o sétimo teste realizado este mês, reafirmando a intenção da Coreia do Norte em reforçar as defesas nacionais, enquanto ocorre uma escalada de tensão na região da península coreana.

De acordo com a avaliação do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS), o lançamento ocorreu às 07:52 de hoje, horário local (22:52 de sábado em Lisboa), da província norte coreana de, na fronteira com a China e é um modelo de médio alcance (IRBM).